Психотерапевт Хоряев перечислил главные причины сезонной апатии

Подавленное настроение нередко наблюдается в холодный сезон. Чем опасно такое состояние, рассказал врач-психотерапевт ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Денис Хоряев в программе "Доктор 24".

Причины

Недостаток света негативно сказывается на эмоциональном состоянии в холодный сезон, рассказал Денис Хоряев.





Денис Хоряев врач-психотерапевт ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дефицит солнца приводит к повышенной выработке мелатонина – гормона сна. Из-за этого возникают сбои в циркадных ритмах. Также ухудшается синтез серотонина, который отвечает за хорошее настроение.

Солнечный свет необходим и для выработки витамина D. Этот элемент тоже влияет на самочувствие, добавил врач.

Также эмоциональное состояние меняется из-за стресса. Он повышает синтез гормона кортизола, объяснил психотерапевт.

Стадии депрессии и профилактика

Депрессивное состояние делится на виды: плохое настроение из-за дефицита солнца, сезонное аффективное расстройство и полноценная клиническая депрессия, рассказал врач.

Апатия и плохое настроение проявляются сниженной активностью и долгим сном, при этом человек продолжает нормально "функционировать". Однако состояние опасно, ведь может ухудшиться и перейти в следующую стадию, объяснил специалист.





Денис Хоряев врач-психотерапевт ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Далее идет аффективное расстройство. Оно сопровождается сном более 10 часов, который не делает человека отдохнувшим. Также у пациента возникает повышенный аппетит, часто на легкоусвояемую пищу. Это может привести к перееданию и увеличению веса. Тем не менее человек продолжает выполнять обязанности, но с трудом.

Клиническая депрессия проявляется хронической усталостью, когда пациент быстро утомляется от повседневных дел. Также появляется ангедония, то есть способность испытывать удовольствие значительно снижается.

Чтобы избежать развития клинической депрессии, врач предлагает придерживаться правил:

соблюдать режим сна: ложиться и вставать в одно и то же время, а также спать не более семи-восьми часов;

при пробуждении открывать окна, чтобы наполнить помещение светом.

Также следует заниматься физической активностью не менее 20 минут в день. Это доказанный способ повысить уровень серотонина – гормона "счастья", заключил Хоряев.