Еще одного инструктора задержали по делу о гибели детей в Карелии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Еще один инструктор задержан по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии, сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин.

Речь идет о некоем Валерии Круподерщикове – воспитателе-вожатом 1997 года рождения. Ранее правоохранители задержали инструктора Людмилу Васильеву, она в больнице с подозрением на воспаление легких.

По данным следствия, 18 июня участники детского лагеря "Парк–Отель Сямозеро" попали в шторм во время катания на лодках по озеру. На трех судах находились 47 детей и четверо взрослых инструкторов. Из-за шторма лодки перевернулись и затонули – 13 школьников погибли, еще один ребенок пропал без вести.

Как уточняется, десять из погибших детей были москвичами. Спасательная операция продолжается. В СК отметили, что взрослых среди погибших нет. "Это еще раз подтверждает, что никто из инструкторов, сопровождавших детей, не предпринял необходимых усилий для спасения детей, а думали о спасении своей собственной жизни", – заявил Маркин.

Родственники погибших, по данным карельских властей, получат компенсацию в размере 1 млн рублей из резервного фонда республики. После трагедии всех детей из оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро" перевезли в республиканский Кадетский корпус, который находится в Петрозаводске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей в оздоровительном лагере в Карелии. В рамках уголовного дела следователи задержали четверых подозреваемых – инструкторы Регина Иванова и Людмила Васильева, директор ООО "Парк–Отель "Сямозеро" Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов.

Как считает СКР, инструкторы, которые сопровождали детей в походе, несут ответственность за их безопасность, а за организацию отдыха отвечали Решетова и Виноградов, поэтому они и оказались в числе первых задержанных. В ведомстве уточняют, что МЧС предупреждало о ливнях, грозах и порывах ветра в том районе, и в рамках расследования комитет намерен выяснить, обладали ли туристы этой информацией.