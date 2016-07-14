37 нелегальных детских лагерей выявили за первую летнюю смену

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Роспотребнадзор выявил 37 нелегальных детских лагерей в первую смену летней оздоровительной кампании 2016 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, все незаконно открытые учреждения закрыли.

Специалисты провели более 25 тысяч проверок и обнаружили свыше 31 тысячи нарушений.

"Наиболее часто выявлялись нарушения в организации питания: несоблюдение правил хранения пищевых продуктов, правил мытья посуды, технологии приготовления блюд, невыполнение норм питания и другие. Также были нарушения по условиям размещения: некачественная уборка жилых, санитарно-бытовых помещений, несоблюдение режима уборки помещений", – говорится в сообщении.

Вынесено более 17 тысяч постановлений об административных штрафах на сумму более 48 миллионов рублей. Кроме того, в суд передано 120 дел, а в некоторых областях возбудили уголовные дела.

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований уволено 403 сотрудника детских лагерей.

Совет Федерации готовит законопроект, который ужесточит правила работы детских оздоровительных лагерей и баз отдыха. Планируется восстановить систему подготовки кадров для работы в детских лагерях, создать госреестр организаций, занимающихся подготовкой отдыха, а также разработать жесткие требования к открытию и существованию лагерей и баз отдыха.

Решение о принятии таких законодательных мер было принято после трагедии в Карелии.

18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере в Пряжинском районе Карелии. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли, еще 33 ребят удалось спасти. В минувшую пятницу в Москве прошли похороны погибших детей.