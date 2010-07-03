Женщина и двое детей утонули в Свердловской области

На реке Лозьве в Свердловской области перевернулась моторная лодка, на которой из одного поселка в другой переправлялись двое взрослых и трое детей, передает РИА Новости.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что тела двух несовершеннолетних 2006 и 2009 годов рождения и их матери найдены. Сейчас сотрудники полиции совместно со спасателями прочесывают берега рек в поисках мужчины и шестимесячного младенца. На месте ЧП работают начальник территориального ОВД, сотрудники МЧС, представители следственного комитета и волонтеры.

Ранее сообщалось, что 25 июля в Адриатическом море в Черногории утонула 74-летняя россиянка. Инцидент произошел рядом с пляжем Самсара в поселке Бечичи. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть. Как уточнили в Оперативном коммуникационном центре, следов насилия на теле женщины не обнаружено.