В Индии перевернулась лодка с туристами

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В индийском штате Андхра-Прадеш перевернулась лодка с туристами. Они плыли по реке Годавари. О ЧП сообщает издание Times of India.

Погибли как минимум 12 человек. Всего на борту было 60 человек, в том числе 11 членов экипажа.

Сейчас проводятся поисково-спасательные работы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Ранее в Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. Это произошло во время шторма.

