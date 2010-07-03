Десять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции

В результате аварии с участием пассажирского микроавтобуса в Турции погибли десять человек и семь получили ранения, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в провинции Битлис на востоке страны. Автобус перевозил местных сельских жителей в город Хизан. Имеются данные, что среди погибших – шестеро детей.

В начале августа шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецком городе Аланья. В генконсульстве РФ заявили, что получивших тяжелые травмы среди туристов нет. Авария произошла во время джип-сафари на горной дороге возле курортного района Манавгат.

По информации местных СМИ, водитель не справился с управлением, из-за этого джип вылетел с дороги и упал с 20-метровой высоты. Всего в салоне машины находились 11 туристов. 46-летний путешественник из Нидерландов погиб, еще двое граждан этой страны пострадали.

