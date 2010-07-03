Фото: depositphotos/thisisarto

Шесть человек пострадали при съезде автобуса в кювет на Киевском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 20:20 на 57-м километре Киевского шоссе. Уточняется, что съехавший в кювет автобус не является рейсовым. Возгорания после ЧП не было, информации о погибших не поступало.

Как ранее сообщалось, в автобусе находились 15 пассажиров. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на юге МКАД произошло ДТП с участием трех грузовиков, было перекрыто движение по правой и двум средним полосам.

До этого крупная авария случилась на юго-востоке Москвы. В 5-м квартале Капотни возле дома № 19 столкнулись шесть легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека.

