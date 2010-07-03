Автобус столкнулся с четырьмя легковушками в Москве

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На пересечении МКАД с улицей Свободы произошло крупное ДТП – рейсовый автобус столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями, передает ТАСС.

Пострадавших в результате аварии нет, движение на участке затруднено.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства произошедшего и виновника ДТП.

Ранее на пересечении Алтайской и Хабаровской улиц санитарный автомобиль столкнулся с двумя легковыми машинами. Пострадали два человека, им оказали помощь на месте.