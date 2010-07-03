Авария с участием санитарного автомобиля произошла в Гольянове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участниками столкновения на востоке столицы стали три автомобиля. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на пересечении улицы Алтайская с улицей Хабаровская пострадали два человека", – проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что в ДТП пострадал санитарный автомобиль. Его водитель допустил столкновение с двумя легковыми машинами. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее на МКАД произошло столкновение двух автомобилей. В результате инцидента пострадали три человека.