В результате аварии на МКАД пострадали три человека

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На 26-м километре МКАД в районе Липецкой улицы столкнулись Mazda и Lexus, передает Агентство "Москва".

В результате ДТП пострадали три человека, с ними работают медики. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в городском округе Щелково на 5-м километре автодороги "Фряново – Ботово – Беседы" перевернулся грузовик, движение в обе стороны было перекрыто. В ДТП никто не пострадал.

До этого на западе Москвы столкнулись три автобуса, шесть человек получили травмы. Движение транспорта ограничивали по одной полосе.