Шесть человек пострадали при столкновении автобусов в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Шесть человек пострадали при столкновении трех автобусов на западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

ДТП произошло на Можайском шоссе в районе дома 48. На месте происшествия работали врачи скорой помощи и полицейские.

По данным "Мосгортранса", пострадавшие получили ушибы.

Движение транспорта было ограничено по одной полосе. Сейчас оно уже восстановлено.

Ранее грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Новомосковском административном округе. В результате погиб человек, находившийся в легковушке. По данному факту проводится проверка.

