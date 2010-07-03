Появилось видео с места ДТП с автобусом под Ярославлем

Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с участием автобуса и фуры в Ярославской области, сообщает пресс-служба СК. На месте работают следователи-криминалисты.

Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Тем временем в Сети появились кадры с места происшествия. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком около 11:00. ДТП произошло на 20-м километре дороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново" в Гаврилов-Ямском районе.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика. Он выехал на встречную полосу дороги. В результате произошло столкновение лоб в лоб.

В ГИБДД сообщают о семи погибших. В то же время в департаменте здравоохранения региона говорят о девяти жертвах. Среди них водители обоих транспортных средств.

Еще около 20 человек пострадали. Среди них есть ребенок, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Других пострадавших также развозят по медицинским учреждениям. Все они в состоянии тяжести и средней тяжести.

На месте работает медицина катастроф, девять бригад скорой помощи. Идет извлечение тел из транспортного средства.