Появилось видео с места ДТП с автобусом под Ярославлем

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с участием автобуса и фуры в Ярославской области, сообщает пресс-служба СК. На месте работают следователи-криминалисты.
Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Тем временем в Сети появились кадры с места происшествия. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком около 11:00. ДТП произошло на 20-м километре дороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново" в Гаврилов-Ямском районе.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика. Он выехал на встречную полосу дороги. В результате произошло столкновение лоб в лоб.
В ГИБДД сообщают о семи погибших. В то же время в департаменте здравоохранения региона говорят о девяти жертвах. Среди них водители обоих транспортных средств.
Еще около 20 человек пострадали. Среди них есть ребенок, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Других пострадавших также развозят по медицинским учреждениям. Все они в состоянии тяжести и средней тяжести.
На месте работает медицина катастроф, девять бригад скорой помощи. Идет извлечение тел из транспортного средства.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.