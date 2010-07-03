Семь человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем

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Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком под Ярославлем, сообщает "Интерфакс".

Авария произошла на 20-м километре дороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново" в Гаврилов-Ямском районе. Погибли семь человек. Еще 20 пострадали, в том числе ребенок. Его доставили в детскую больницу.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузовика. Он выехал на встречную полосу дороги. В результате произошло столкновение лоб в лоб. Среди погибших – водители обоих транспортных средств.

Ранее человек получил травмы в ДТП с участием двух легковых автомобилей на юго-востоке столицы. В районе дома 31 по улице Люблинской столкнулись Toyota и Mercedes.