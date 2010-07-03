Человек пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Человек получил травмы в ДТП с участием двух легковых автомобилей на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла в районе дома 31 по улице Люблинской. Там столкнулись Toyota и Mercedes.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Боровском шоссе неизвестный на Ford Focus сбил пешехода и скрылся с места происшествия, угрожая пистолетом очевидцам.