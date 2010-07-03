Водитель сбил пешехода на Боровском шоссе и скрылся, угрожая пистолетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Боровском шоссе неизвестный на автомобиле Ford Focus сбил пешехода и скрылся с места происшествия, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Боровском шоссе водитель черного Ford Focus совершил наезд на пешехода, после чего, угрожая пистолетом очевидцам ДТП, скрылся с места происшествия по Мичуринскому проспекту", – рассказал собеседник агентства.

К месту происшествия выехали полиция и скорая.

Ранее водитель грузовика сбил женщину-пешехода в центре столицы. Инцидент произошел в 3-м Крутицком переулке в районе дома № 18. Водитель фуры наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая получила множественные травмы.