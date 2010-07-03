В Каире при падении маршрутки с эстакады погибли 5 человек

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В результате ДТП с участием маршрутного такси в Каире погибли пять человек и еще шесть получили различные травмы.

Авария произошла в районе эль-Гиза. Автомобиль упал с эстакады. Пострадавшие доставлены в больницу, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Турции погибли десять человек и семь получили ранения. Инцидент произошел в провинции Битлис на востоке страны. Автобус перевозил местных сельских жителей в город Хизан. Среди погибших оказались шестеро детей.

