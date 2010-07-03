Число жертв аварии под Ярославлем увеличилось до 9

Фото: телеграм-канал Mash

Количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона. Еще 21 человек получил ранения.

"По нашим данным, девять погибших, цифры уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее были данные о 7 погибших и 20 пострадавших. Среди пострадавших есть ребенок. Также известно о том, что погибли водители обоих транспортных средств.

На месте работает медицина катастроф, девять бригад скорой помощи. Идет извлечение тел из транспортного средства.

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком на 20-м километре дороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново" в Гаврилов-Ямском районе. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузовика. Он выехал на встречную полосу дороги. В результате произошло столкновение лоб в лоб.