Один человек погиб в ДТП с грузовиком в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Новомосковском административном округе, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в деревне Шарапово. В результате погиб человек, находившийся в легковушке. По данному факту проводится проверка.

Обстоятельства случившегося выясняются.

14 сентября на трассе Ярославль – Иваново пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречку. Погибли восемь человек, в том числе оба водителя. Травмы получили 28 человек, из них 14 госпитализировали.

МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Также уголовное дело возбудил Следственный комитет по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".