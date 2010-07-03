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21:13

Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 8 человек

происшествия ДТП

21:13

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Фото: ТАСС/МЧС РФ

Число погибших при столкновении рейсового автобуса с грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до 8 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В пресс-службе уточнили, что скончалась пациентка 1948 года рождения, доставленная в Ярославскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что в ДТП травмы получили 28 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое. Погибли семь человек. На момент аварии в автобусе находился 31 человек: водитель и 30 пассажиров. В фуре был только водитель.

ДТП произошло на 20-м километре дороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново". Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, выехал на встречку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей из областного бюджета. Пострадавшие получат по 100 тысяч рублей.

происшествия ДТП

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