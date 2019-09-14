МЧС уточнило число пострадавших в ДТП под Ярославлем

Количество пострадавших в результате лобового столкновения автобуса ПАЗ и грузовика в Ярославской области выросло до 28 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону. Также, по уточненным данным, погибли семь человек.
Всего в автобусе находился 31 человек: водитель и 30 пассажиров. В фуре был только водитель.
Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком около 11:00. ДТП произошло на 20-м километре дороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново" в Гаврилов-Ямском районе.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика. Он выехал на встречную полосу дороги. В результате произошло столкновение лоб в лоб. Оба водителя погибли.
Число жертв ранее разнилось от семи до девяти. Также сообщалось, что среди пострадавших есть ребенок, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Других пострадавших также развозят по медицинским учреждениям. Все они в состоянии тяжести и средней тяжести.
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