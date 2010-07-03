Пять человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП под Ярославлем

Фото: ТАСС/МЧС РФ

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, сообщает ТАСС со ссылкой на директора клинической больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева, куда доставили пострадавших, Наталья Даниленко.

Пострадавших в аварии под Ярославлем могут доставить в Москву



По последним данным, всего травмы получили 28 человек, погибли семь человек. На момент аварии в автобусе находился 31 человек: водитель и 30 пассажиров. В фуре был только водитель.

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком около 11:00. ДТП произошло на 20-м километре дороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново". По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, выехавший на встречку.

Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".