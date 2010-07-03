Родственники погибших в ДТП под Ярославлем получат по миллиону рублей

Фото: ТАСС/МЧС РФ

Родственникам погибших в ДТП с участием рейсового автобуса под Ярославлем выплатят по 1 миллиону рублей из областного бюджета. Губернатор Дмитрий Миронов сообщил в Facebook, что подписал соответствующее распоряжение.

Пострадавшие получат по 100 тысяч рублей. "Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь", – написал Миронов.

ДТП произошло на 20-м километре дороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново". Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, выехал на встречку.

Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Травмы получили 28 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое. Погибли семь человек. На момент аварии в автобусе находился 31 человек: водитель и 30 пассажиров. В фуре был только водитель.