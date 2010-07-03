На трассе в Щелкове перекрыли движение из-за ДТП с грузовиком

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В городском округе Щелково перевернулся грузовик Renault, в результате на трассе перекрыли движение. Об этом пишет Агентство "Москва".

Уточняется, что инцидент произошел на 5-м километре автодороги "Фряново – Ботово – Беседы" в 17:20. Движение перекрыто в обе стороны.

Пострадавших в результате аварии нет, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на западе Москвы столкнулись три автобуса. Шесть человек получили ушибы. Авария произошла на Можайском шоссе в районе дома 48. Движение транспорта было ограничено по одной полосе, сейчас оно уже восстановлено.