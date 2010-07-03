Восстановлено движение в районе пересечения МКАД и Киевского шоссе

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Движение в районе пересечения внешней стороны МКАД и Киевского шоссе восстановлено, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Ранее на внешней стороне 44-го километра кольцевой дороги произошла авария. Проехать по дублеру можно было только по левой полосе.



Ранее шесть человек пострадали при столкновении трех автобусов на западе Москвы. ДТП произошло на Можайском шоссе в районе дома 48.