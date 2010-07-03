Движение затруднено в районе пересечения МКАД и Киевского шоссе

Фото: ЦОДД

Движение транспорта затруднено в районе пересечения внешней стороны МКАД и Киевского шоссе, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Причиной осложнения в движении стала авария. На месте работают оперативные службы.

Автомобилистов просят объезжать данный участок. В ЦОДД напоминают, что проехать по дублеру можно только по левой полосе.

ДТП произошло на 44-м километре внешней стороны МКАД. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.

На прошлой неделе сообщалось о затруднении движения на улице Кировоградской в сторону области из-за ДТП с грузовиком.