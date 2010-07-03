Автобус съехал в кювет на Киевском шоссе

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Авария с участием автобуса произошла на Киевском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на 56-м километре Киевского шоссе. Там автобус Isuzu съехал в кювет. Известно о 11 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

Собеседник агентства уточнил, что следовавший в сторону Наро-Фоминска автобус после съезда в кювет не перевернулся. В нем находились 15 пассажиров. На месте ЧП работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД отметили, что съехавший в кювет автобус не является рейсовым. Возгорания после ЧП не было, информации о погибших не поступало.

Ранее на юге МКАД произошло ДТП с участием трех грузовиков, было перекрыто движение по правой и двум средним полосам.

До этого крупная авария случилась на юго-востоке Москвы. В 5-м квартале Капотни возле дома № 19 столкнулись шесть легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека.

