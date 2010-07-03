Движение на юге МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками

Фото: соцсети

На юге МКАД произошло ДТП с участием трех грузовиков, было перекрыто движение по правой и двум средним полосам, передает ТАСС.

Центр организации дорожного движения просит водителей выбирать пути объезда.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее крупная авария случилась на юго-востоке Москвы. В 5-м квартале Капотни возле дома № 19 столкнулись шесть легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека.