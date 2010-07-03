Шесть автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На юго-востоке Москвы произошла авария с участием шести легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Авария произошла в 5-м квартале Капотни возле дома № 19. В результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства случившегося выясняются.

14 сентября на трассе Ярославль – Иваново пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречную полосу. Погибли восемь человек, в том числе оба водителя. Травмы получили 28 человек, из них 14 госпитализировали.

МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Также уголовное дело возбудил Следственный комитет по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

