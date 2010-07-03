Женщина погибла в ДТП с участием мотоцикла в центре Москвы

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Мотоцикл и автомобиль Skoda столкнулись в Тверском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла на пересечении улиц Чаянова и Фадеева. Пострадал водитель мотоцикла, его пассажирка погибла.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне человек получил травмы в ДТП с участием двух легковых автомобилей на юго-востоке столицы. В районе дома 31 по улице Люблинской столкнулись Toyota и Mercedes.