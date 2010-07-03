Пострадавшего при ДТП с автобусом в ТиНАО эвакуировали на вертолете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Санитарный вертолет эвакуировал в больницу мужчину, который пострадал при съезде в кювет автобуса на 57-м километре Киевского шоссе в ТиНАО, передает Агентство "Москва".

"До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада, постоянно поддерживая и контролируя состояние пострадавшего", – сообщили в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали шесть человек. Уточнялось при этом, что съехавший в кювет автобус не является рейсовым. Возгорания после ЧП не произошло, данных о погибших не поступало. Всего в салоне находились 15 пассажиров. На месте аварии продолжают работать сотрудники экстренных служб.