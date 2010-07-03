Фото: twitter.com/gucodd

Движение на юге МКАД восстановлено после ДТП с участием трех грузовиков. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Участников ДТП переместили на обочину. Движение по всем полосам восстановлено", – говорится в сообщении.

Из-за аварии на юге МКАД было перекрыто движение по правой и двум средним полосам. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее крупная авария случилась на юго-востоке Москвы. В 5-м квартале Капотни возле дома № 19 столкнулись шесть легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека.

