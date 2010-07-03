В Росатоме ответили на сообщения о ввозе радиоактивных отходов

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Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.

Как заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом"), в РФ прибыл обедненный уран. Отмечается, что сырье используется для производства обогащенного урана экономически эффективным способом.

В "Техснабэкспорте" подчеркнули, что "уран ввозится в Россию не "на захоронение", а на переработку до полезного продукта – ОУП – с его последующим вывозом обратно за рубеж".

При этом материал, который остается после обогащения, находится на временном хранении на специальных площадках комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности.

"Транспортировка этого сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности", – сказали РИА Новости в компании.

В Greenpeace ранее указали, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана. Там отметили, что они якобы радиоактивны и токсичны.

В начале октября в Москву прибыл поезд из Германии, в одном из вагонов которого на границе Польши и Белоруссии зафиксировали высокий уровень радиации.

В результате его оцепили, а затем проверили столичные сотрудники МЧС и бригада радиационно-химической лаборатории "Радон", превышения выявлено не было.