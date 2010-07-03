В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке

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В Кремле назвали абсурдом информацию о радиоактивном облаке над Европейской частью страны после аварии в Архангельской области.

"Все власти работают с тем, чтобы не допустить какой-то опасности малейшей для граждан России в связи с этой нештатной ситуацией. Сама по себе формулировка достаточно абсурдна", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он также подчеркнул, что администрация главы государства не несет ответственности за станцию, передающую данные о радиации.

"Что касается работы станций, это не входит в нашу компетенцию. Здесь я ничего не могу сказать, я не знаю, что это за станции, передают они, должны они передавать или не должны они передавать", – резюмировал Песков.

Накануне Владимир Путин впервые прокомментировал аварию на военном полигоне под Северодвинском. На пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин заявил, что уровень радиации после ЧП в норме. Никакой угрозы для жителей нет. На месте работают эксперты, в том числе и независимые, которые контролируют ситуацию.

Путин также отметил, что погибшие и пострадавшие в результате ЧП "выполняли важнейшую государственную функцию".

Авария на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области произошла 8 августа. Погибли пятеро сотрудников "Росатома" – Алексей Вьюшин, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Евгений Коратаев и Владислав Яновский. Их представили к госнаградам. Еще трое человек получили травмы и ожоги. Семьям жертв окажут финансовую помощь.

В госкорпорации сообщили, что имело место стечение факторов, как это "нередко происходит при испытаниях новых технологий".

