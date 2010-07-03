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Спорт

19:40

Место проведения ЧМ-2021 по пляжному футболу могут выбрать голосованием

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Место проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года могут выбрать открытым голосованием, заявил руководитель столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев.

"У Москвы есть хороший опыт проведения открытого голосования. И здесь мы готовы прислушаться как к профессионалам, так и к жителям города", – цитирует его Агентство "Москва".

Генсекретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что главным претендентом пока считается стадион "Лужники". Однако все может поменяться, уточнил он.

"Прежде чем принять окончательное решение, мы проанализируем каждую площадку, ее эффект и влияние на экономику города", – подчеркнул Алаев.

Россия впервые примет мировое первенство по пляжному футболу. На его проведение также претендовали Чили и Сальвадор.

Впервые чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в 1995 году. В этом году он будет проходить в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу – в 2011 и в 2013 годах.

Отечественная команда начнет подготовку к чемпионату Межконтинентальным кубком в Дубае, на который отправится 1 ноября. Там же пройдет трехдневный сбор. После турнира команда вернется в Москву и с 12 ноября в Новогорске приступит к полноценной подготовке к чемпионату мира.

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