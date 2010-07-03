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Спорт

14:59

Тренер сборной России по пляжному футболу рассказал о подготовке к ЧМ

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сборная России по пляжному футболу начнет подготовку к чемпионату мира Межконтинентальным кубком в Дубае, на который отправится 1 ноября. Там же пройдет трехдневный сбор, рассказал RT главный тренер команды Михаил Лихачев.

5 ноября состоится первый матч кубка против Египта.

"Мы, конечно, закладывались на такой тяжелый график. Поэтому состав на этот турнир будет экспериментальный. Тем не менее постараемся хорошо выступить и, самое главное, проверить тех футболистов, которые находятся в ближайшем резерве", – отметил тренер.

После турнира команда вернется в Москву и с 12 ноября в Новогорске приступит к полноценной подготовке к чемпионату мира. 14-го сборная России вылетит в Асунсьон, где ожидается сильная жара.

"Тот факт, что первые два матча мы сыграем в 16:00, создает дополнительные трудности при подготовке к турниру. Это мы, конечно, учитываем", – уточнил Лихачев.

Он отметил, что инфраструктура и другие организационные моменты на время турнира отойдут на второй план, и команда должна сконцентрироваться на игре.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Ранее Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Турнир проведут в Москве. На проведение чемпионата также претендовали Чили и Сальвадор.

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