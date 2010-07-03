95% москвичей положительно оценивают работу городской службы скорой помощи – Собянин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Работу службы скорой медицинской помощи в столице положительно оценивают 95% горожан. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе посещения Единого городского диспетчерского центра, а также отдела медицинской эвакуации станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова.

"Сегодня скорая помощь Москвы является одной из самых лучших в мире не только по скорости, но и эффективности принимаемых решений. Еще раз поздравляю работников скорой помощи с ее 100-летием. Скорая помощь Москвы – это то, чем можно гордиться. И действительно гордятся: 95% москвичей считают, что скорая помощь в Москве работает хорошо. И это, пожалуй, самый главный рекорд скорой помощи, которая побила по положительному отношению показатели других (Мегаполисов. – Прим. ред.)", – заявил мэр.

По его словам, в Москве осуществлялась модернизация службы скорой и неотложной помощи. В частности, создан Единый городской диспетчерский центр, который является "сердцем" скорой помощи.

"Еще несколько лет тому назад в Москве существовало несколько центров: это неотложная помощь, которая была разбросана по различным клиникам, и скорая помощь. Мы приняли решение об объединении – создании Единого диспетчерского центра, который сейчас определяет, когда неотложке выйти, когда скорой помощи. И эффективность охвата больных увеличилась значительно – раза в полтора", – отметил Собянин.

Он также добавил, что одновременно проводилась большая модернизация с точки зрения информатизации, оснащение новым оборудованием, новой техникой. "И сегодня выстроена достаточно эффективная цепочка от приема звонка пациента, диагностики предварительной, направления неотложки или скорой помощи, доставки в больницу и оказания помощи больному", – пояснил глава города.

Кроме того, Сергей Собянин осмотрел оснащение реанимационного автомобиля с системой автоматической сердечно-легочной реанимации "АвтоПульс".

Собянин оценил работу столичной службы скорой помощи

Единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи (ЕГДЦ), созданный в структуре станции имени Пучкова в 2017 году, обеспечивает централизованный прием и обработку обращений по номеру 103 и от службы "112", а также контроль за выполнением вызовов бригадами скорой и неотложной медицинской помощи.

ЕГДЦ круглосуточно принимает обращения за скорой и неотложной помощью, обеспечивает сортировку обоснованности вызовов скорой, срочности и профильности направления выездных бригад, проведение телефонных консультаций врачами-специалистами, передачу вызовов на исполнение бригадам скорой и контроль за этапами их выполнения, а также взаимодействие с экстренными оперативными службами.

За сутки в ЕГДЦ поступает более 15 тысяч обращений. Их обрабатывают с помощью автоматизированных информационных систем и спутниковой навигации ГЛОНАСС. Бригады оснащены планшетными компьютерами, подключенными к системе ЕМИАС, что позволяет уже по пути к пациенту видеть данные его электронной карты.

В ЕГДЦ установлен информационный монитор, на котором в режиме реального времени отображается обращаемость за скорой и неотложной медицинской помощью и временные параметры работы медицинского персонала. В ЕГДЦ трудятся в смену около 200 человек, из них 70 – диспетчеры, которые принимают звонки по телефону 103.

Один диспетчер принимает в среднем 350 звонков в сутки. Все диспетчеры имеют среднее медицинское образование. Дистанционные консультации проводят 30 старших врачей, в том числе педиатры, психиатры и акушеры-гинекологи.

Вызовы на исполнение бригадам скорой помощи передают 27 диспетчеров 12 оперативных направлений и специализированного пульта оперативного отдела. Средний возраст сотрудников ЕГДЦ – 48 лет. Самому молодому сотруднику – 21 год, самому опытному – 74 года. 88 процентов сотрудников – женщины.

Отдел медицинской эвакуации проводит маршрутизацию медицинской эвакуации больных и пострадавших в стационары города. Госпитализируют пациентов с помощью автоматизированной системы АС "Стационар", обеспечивающей выбор оптимальной больницы с учетом заболевания, наличия свободных мест и местонахождения пациента.

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В задачи отдела медицинской эвакуации также входит прием ежедневных сводок по движению пациентов от городских больниц по программе информационного взаимодействия АС "Стационар", мониторинг загруженности отделений стационаров, постоянный мониторинг оперативных показателей бригад СМП по соблюдению параметров расчетного времени медицинской эвакуации, организация перевода больных и пострадавших по экстренным показаниям из одной медицинской организации в другую.

Кроме того, отдел отвечает за организацию эвакуации пострадавших при массовых катастрофах и ЧС, за учет, регистрацию и передачу информации о случаях массовых инфекционных заболеваний, прием вызовов и маршрутизацию пациентов с хронической почечной недостаточностью на процедуру амбулаторного гемодиализа, прием заявок от медицинских организаций для направления специализированных экстренных консультативных выездных бригад СМП.

Выдачу мест для медицинской эвакуации пациентов и прием вызовов для доставки пациентов на амбулаторный гемодиализ проводят 28 диспетчеров и три врача скорой помощи отдела медицинской эвакуации. В ЕГДЦ и отделе медицинской эвакуации есть помещения для приема пищи, а также комнаты психологической разгрузки и отдыха, оснащенные массажными креслами, мебелью и другим необходимым оборудованием.

15 октября Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова отпраздновала свое 100-летие. Ранее представители консалтинговой компании PwC презентовали результаты международного исследования. Согласно проведенному анализу, московская служба скорой помощи оказалась на втором месте по эффективности среди экстренных медицинских служб мегаполисов мира.

На первом месте оказался Берлин, на третьем – Нью-Йорк. Дальше – Париж и Сингапур. Всего эксперты сравнили службы скорой помощи 15 мегаполисов мира. В список также вошли Шанхай, Дели, Мехико, Лондон, Сеул, Сан-Паулу, Рим, Гонконг, Токио, Йоханнесбург. Оценивали то, насколько быстро работают службы, довольны ли пациенты и многое другое.