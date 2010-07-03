Почти 66 млн человек сделали прививки от гриппа и ОРВИ

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Почти 66 миллионов россиян прошли вакцинацию против гриппа и ОРВИ с начала прививочной компании, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора за ходом иммунизации против гриппа на 2 декабря 2019 года за счет средств федерального бюджета привито более 17,5 миллиона детей и 40,4 миллиона взрослых. За счет других источников привито более 7,2 миллионов человек, в том числе за счет работодателей – более 5 миллионов человек. В целом в стране привито более 65,59 млн человек (45,3% от численности населения)", – говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве подчеркнули, что в России не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией. Осложнения после прививок возникают крайне редко – реже, чем 1 случай на миллион. При использовании антибиотиков риск развития шока составляет 10 случаев на миллион, пояснили в ведомстве.

В 2019 году впервые стали использовать принципиально новый препарат. Он защищает от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина более эффективна и безопасна. В первую очередь ее получают работники медицинских, образовательных организаций, студенты вузов, люди с хроническими заболеваниями, призывники, беременные женщины, дети и пенсионеры. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что если не удается привиться четырехвалентной вакциной, нужно использовать трехвалентную.

В столичном департаменте здравоохранения предупредили, что ОРВИ и грипп могут стать причиной развития серьезных заболеваний. Чаще всего осложнения встречаются со стороны органов дыхания (бронхиты). Осложнения могут также привести к нарушению работы организма, проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системами.

