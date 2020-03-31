Основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер ушла на карантин

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Нюта Федермессер, основатель фонда помощи хосписам "Вера", недавно встречавшаяся с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, ушла на карантин. Об этом Москве 24 сообщила пресс-секретарь Екатерина Высоких.

"Нюта ушла на карантин. Она чувствует себя прекрасно. Пока оснований для беспокойства нет. Никакие противовирусные она не принимает именно потому, что никаких симптомов заболевания пока нет", – заявила Высоких.

По словам пресс-секретаря, руководитель фонда "Вера" находится дома и будет на карантине в течение ближайших 14 дней.

Ранее сообщалось, что у главврача медцентра в Коммунарке Дениса Проценко выявили коронавирус. 27 марта он дал интервью директору Центра паллиативной помощи Депздрава Москвы Анне Федермессер.

В России на данный момент зафиксировано 2337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

