Еще 149 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"

В Москве выздоровели еще 149 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны 149 человек", – заявила представитель мэрии.

Ракова подчеркнула, что суммарное количество московских пациентов, выздоровевших после заражения COVID-19, выросло до 499 человек.

Как объяснили в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом, с пациентами, у которых подтверждено заражение, работают мультидисциплинарные врачебные команды. Лечение ведут инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи и реаниматологи.

В Москве от коронавируса вылечились уже 499 человек



Ранее в субботу, 11 апреля, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о динамике работы с болеющими пневмонией и COVID-19. По словам специалиста, за сутки в медучреждение поступило 79 пациентов, 87 челове было выписано.

По данным на 10 апреля, в России было зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода.

