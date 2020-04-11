Еще 149 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

10:50
Фото: Агентство "Москва"
В Москве выздоровели еще 149 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны 149 человек", – заявила представитель мэрии.
Ракова подчеркнула, что суммарное количество московских пациентов, выздоровевших после заражения COVID-19, выросло до 499 человек.
Как объяснили в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом, с пациентами, у которых подтверждено заражение, работают мультидисциплинарные врачебные команды. Лечение ведут инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи и реаниматологи.
В Москве от коронавируса вылечились уже 499 человек
Ранее в субботу, 11 апреля, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о динамике работы с болеющими пневмонией и COVID-19. По словам специалиста, за сутки в медучреждение поступило 79 пациентов, 87 челове было выписано.
По данным на 10 апреля, в России было зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода.
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