За сутки в медцентр в Коммунарке поступило 79 пациентов с COVID-19 и пневмонией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в медцентр за сутки поступило 79 пациентов с диагностированным коронавирусом и пневмонией. Об этом специалист написал на личной странице в социальной сети.

"За сутки поступило 79, выписано 87", – заявил Проценко.

По словам главврача, всего на лечении в Коммунарке остаются 454 пациента. Он уточнил, что диагноз "пневмония" установлен у 439 больных, COVID-19 выявлен у 194 заболевших.

По состоянию на 11 апреля, в отделение реанимации и интенсивной терапии переведено 48 пациентов, из них 23 потребовались аппараты искусственной вентиляции легких.

Один из пациентов медцентра в Коммунарке – сам Денис Проценко. Коронавирус у него был выявлен в конце марта. По информации врачей, болезнь протекает не в тяжелой форме.

По данным на 10 апреля, в России было зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

