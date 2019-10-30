Старейшая жительница планеты скончалась в Поволжье

Фото: Книга рекордов России

В Астраханской области на 125-м году жизни скончалась старейшая жительница планеты Танзиля Бисембеева.

"Умерла она спокойно, похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок", – рассказал "Российской газете" глава Красноярского района Нургали Байтемиров.

О том, что Бисембеева являлась самой пожилым человеком на планете, свидетельствует запись в Книге рекордов России. Согласно материалам сайта, Бисембеева родилась 14 марта 1896 года. Она воспитала четверых детей. У нее десять внуков, тринадцать правнуков и два праправнука.

Ранее рекорд по продолжительности жизни принадлежал жительнице Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаове. Она скончалась на 129-м году жизни.

В мае этого года в Ингушетии умер самый пожилой мужчина в стране Аппаз Илиев. Долгожителю было 123 года. За свою жизнь он пережил смену эпох и поколений, вырастил восьмерых детей, 35 внуков и более 20 правнуков.

