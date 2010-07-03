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10 мая, 23:36

Умер самый пожилой мужчина России

утраты

10 мая, 23:36

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Фото: instagram.com

В Ингушетии умер самый пожилой житель России Аппаз Илиев, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров в своем Instagram.

По его словам, долгожителю было 123 года. За свою жизнь он пережил смену эпох и поколений, вырастил восьмерых детей, 35 внуков и более 20 правнуков.

"Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече", – отметил Евкуров.

Илиев 6 мая поступил в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с полиорганной недостаточностью. Он находился в коме. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

Илиев родился 1 марта 1896 года в селении Гули в горном Джейрахском районе Ингушетии. Власти региона собирались подготовить документы для его признания самым старым мужчиной планеты.

утраты

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