Французские близнецы отметили столетний юбилей

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Французские близнецы Мари и Женевьева 17 октября отметили юбилей. Сестрам исполнилось по 100 лет, сообщает "Мир 24".

Женщины рассказали, что с самого детства были неразлучны, а секретом долгой и счастливой жизни назвали полный отказ от алкоголя. Также они ежедневно принимают столовую ложку пищевой соды и много времени проводят со своими родными.

"Мой секрет радости? Это счастье моей семьи. Это моя единственная причина для того, чтобы жить", – сказала одна из сестер.

В 2016 году Мари и Женевьева воссоединились в доме престарелых. По их словам, они были очень рады снова жить вместе под одной крышей, как в детстве.

Ученые из Италии заявили, что в сохранении молодости особую роль играет питание. Рацион каждого человека должен быть насыщен белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами.

Эксперты отмечают, что жители Италии редко пьют сладкую газировку и предпочитают готовить блюда из местных продуктов. Диетологи рекомендуют употреблять не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса – эта мера позволит сохранить достаточную мышечную массу.

Эксперты отмечают важность завтрака. С утра нужно пить свежевыжатый сок из красного грейпфрута и есть небольшую горсть орехов. Это позволит организму получить необходимый заряд витамина С.

Ученые нашли еще одно небольшое различие в питании итальянских долгожителей: при приготовлении блюд они обильно используют розмарин, и вторым по популярности продуктом являются анчоусы.