Французские близнецы отметили столетний юбилей

10:16
Фото: снимок с видео: sbs.com.au
Французские близнецы Мари и Женевьева 17 октября отметили юбилей. Сестрам исполнилось по 100 лет, сообщает "Мир 24".
Женщины рассказали, что с самого детства были неразлучны, а секретом долгой и счастливой жизни назвали полный отказ от алкоголя. Также они ежедневно принимают столовую ложку пищевой соды и много времени проводят со своими родными.
"Мой секрет радости? Это счастье моей семьи. Это моя единственная причина для того, чтобы жить", – сказала одна из сестер.
В 2016 году Мари и Женевьева воссоединились в доме престарелых. По их словам, они были очень рады снова жить вместе под одной крышей, как в детстве.
Ученые из Италии заявили, что в сохранении молодости особую роль играет питание. Рацион каждого человека должен быть насыщен белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами.
Эксперты отмечают, что жители Италии редко пьют сладкую газировку и предпочитают готовить блюда из местных продуктов. Диетологи рекомендуют употреблять не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса – эта мера позволит сохранить достаточную мышечную массу.
Эксперты отмечают важность завтрака. С утра нужно пить свежевыжатый сок из красного грейпфрута и есть небольшую горсть орехов. Это позволит организму получить необходимый заряд витамина С.
Ученые нашли еще одно небольшое различие в питании итальянских долгожителей: при приготовлении блюд они обильно используют розмарин, и вторым по популярности продуктом являются анчоусы.
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