В России отмечен рекорд по числу долгожителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Юлия Иванко

Число россиян, чей возраст составляет от ста лет и старше, на 1 января составило порядка 20,6 тысячи человек, сообщает газета "Известия".

В начале года в стране жили 20 582 таких человека. Это почти на 17% больше, чем в 2017-м. Численность долгожителей растет восьмой год подряд и за это время почти утроилась.

Свыше 70% тех, кто перешагнул столетний рубеж, – это женщины (14 687 человек).

Как прогнозируют специалисты, дальнейший стабильный рост численности людей 100+ продолжится. Есть оценки, согласно которым каждый десятый рожденный ныне ребенок будет жить более 100 лет.

При этом разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами будет сохраняться, хоть и сократится.

В мае в Ингушетии умер самый пожилой житель России Аппаз Илиев. Долгожителю было 123 года. У него было восемь детей, 35 внуков и более 20 правнуков.