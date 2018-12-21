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21 декабря, 21:09

Ошибка при расчетах снизила смертность долгожителей

общество наука

21 декабря, 21:09

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Фото: depositphotos/aletia

Австралийский биолог заявил, что снижение уровня смертности, о котором говорилось в исследовании, не соответствует действительности. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Работника Австралийского национального университета в Канберре Саул Ньюман пояснил, графики с продолжительностью жизни оказались искажены. В качестве примера работы с ошибкой Ньюман назвал труды Элизабетты Барби.

Из работы следовало, что старение затормаживается для людей в возрасте 105 лет и старше сильнее ожидаемого. Это означало, что смертность выходит на постоянный уровень и даже может начать снижаться. Ньюман считает, что снижение уровня смертности может быть связано со статистическими и демографическими ошибками.

В Минздраве РФ рассказали о снижении младенческой смертности в России. По информации за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в стране достигла исторического минимума в 5 на 1000 рождений.

А в Москве на 3,7 года выросла средняя продолжительность жизни горожан за семь лет, теперь она составляет почти 78 лет.

общество наука

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