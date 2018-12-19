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Минздрав РФ заявил о снижении младенческой смертности в целом по России. Этот показатель упал до исторического минимума, сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений", – сказано в сообщении министерства. При этом в Минздраве отметили, что в регионах наблюдается разная динамика

Как уточнили в ведомстве, в прошлом году в 23 субъектах РФ младенческая смертность повысилась, но в восьми из них этот показатель уже был ниже общероссийского уровня. "В таких случаях рост показателя возможен не по причине существенного роста числа смертей, а по причине снижения числа рождений", – пояснили в пресс-службе.

Другая возможная причина статистического повышения уровня смертности – действие закона малых чисел, считают специалисты Минздравв. Это означает, что "даже одна смерть увеличивает относительное число смертей", уточнили они.

Ранее сообщалось, что за семь лет средняя продолжительность жизни москвичей выросла на 3,7 года – практически до 78 лет. По словам Сергея Собянина, за последние годы в столице почти на треть снизилась младенческая смертность, а показатель смертности населения в трудоспособном возрасте снизился на 28%.