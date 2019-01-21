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13:22

Умерла долгожительница из Книги рекордов России

общество утраты

13:22

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Фото: ТАСС/Зубайр Байраков

Нану Шаова – самая пожилая жительница по версии Книги рекордов России– скончалась в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129-м году жизни. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Сертификат долгожительницы Шаова получила в июле 2017 года. По словам главреда Книги рекордов Станислава Коненко, возраст жительницы Кабардино-Балкарии – не только рекорд России, но и мировой рекорд. До этого титул самого пожилого человека в России неофициально носила жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева, которой больше 120 лет.

У Нану Шаовы восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков – всего 67 человек.

Ранее сообщалось, что самая пожилая женщина в США, жительница города Кливленд-Хайтс в штате Огайо Лесси Браун скончалась в возрасте 114 лет.

общество утраты

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