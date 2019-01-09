Самая пожилая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

Самая пожилая женщина в США, жительница города Кливленд-Хайтс в штате Огайо Лесси Браун скончалась в возрасте 114 лет. Новость сообщил местный новостной портал cleveland.com.
По словам дочери, Браун умерла во вторник утром в своем доме. На вопрос журналистов о секрете долголетия ответила внучка долгожительницы. Она заявила, что рецепт бабушки – это "сладкий картофель и вера в Бога".
Лесси Браун стала самым старым человеком в США в мае 2018 года, когда ей было 113 лет. Она родилась в Атланте в 1904 году, в 18 лет переехала в Огайо, вышла замуж и родила пять детей.
По оценкам ее семьи, у нее более 50 потомков, включая двух прапраправнуков. В сентябре ей исполнилось 114 лет.
Ранее самым старым мужчиной планеты признали 112-летнего японца Масазо Нонаке, проживающего на острове Хоккайдо. Сертификат рекордсмена мужчине вручили представители Guinness World Records.
Несмотря на преклонный возраст, Нонаке много путешествует по стране, читает книги, любит пирожные и другие сладости.
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