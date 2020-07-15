Ученые предупредили о сокращении населения Земли к концу века

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века. Как заявили американские ученые, к 2064 году на планете будет около 9,73 миллиарда человек, передает The Lancet.
Однако в определенный момент, по словам специалистов, численность населения в мире начнет уменьшаться. В результате, согласно прогнозам, в 2100 году данный показатель составит 8,79 миллиарда человек.
В настоящий момент на Земле живет около 7,59 миллиарда человек, при этом рост населения продолжается. Эксперты под руководством Кристофера Мюррея из Вашингтонского университета составили прогноз, по которому смоделировали рост населения 195 стран мира с 2018 по 2100 год.
Для расчета научные сотрудники использовали сведения репродуктивной способности, миграциях и смертности, полученные в рамках проекта Global Burden of Disease.
Авторы работы подчеркивают, что также повысится средняя продолжительность жизни. В связи с чем практически по всему миру к 2100 году она достигнет свыше 74 лет.
Ранее были названы регионы России с наивысшим уровнем благосостояния семей. На верхних строчках оказались нефтегазодобывающие субъекты и финансовые центры, в конце списка – Северный Кавказ, Псковская, Ивановская области и ряд других.
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