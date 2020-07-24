Совфед разрешил давать день на диспансеризацию сотруднику старше 40 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому работники в возрасте старше 40 лет получат право быть освобожденными от обязанностей на день ради прохождения диспансеризации. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый закон вносит изменения в статью 185.1 Трудового кодекса РФ. Уточняется, что выходной будет предоставлен только один раз в год, при этом должность и средний заработок сотрудника обязаны сохранить.

Работники, в свою очередь, должны документально подтвердить свою поездку к врачу, если подобное условие прописано в локальном нормативном акте или коллективном договоре. Для этого подойдут обычные справки из медорганизации.

Цель новой поправки в законодательство – повышение доступности диспансеризации, а также увеличение продолжительности активной трудовой жизни граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в число национальных целей необходимость до 2035 года повысить средний уровень продолжительности жизни в стране до 78 лет.

